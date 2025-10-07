VIDEO Prof. dr. Alexandru Rafila: „România raportează prea puține infecții nosocomiale”

Invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, difuzată de postul Medika TV, fostul ministru al Sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila, a explicat faptul că România se află sub media europeană în ceea ce privește raportarea infecțiilor nosocomiale. Dacă cifrele sunt mici din acest punct de vedere, nu înseamnă că în spitalele noastre nu există, ci că vorbim despre o subraportare a acestor infecții.

„Ele există în toată lumea, dar avem câteva probleme sistemice. Una dintre ele este legată de lipsa de informare corectă. Există peste tot, nu există zero infecții. Procentul de infecții în UE raportat la 100 de cazuri externate este de 6-7 infecții la 100 de cazuri externate. În România suntem în jur de 1,5. Deci raportăm de 4-5 ori mai puține infecții decât se raportează mediu în UE. Lucrul acesta nu este credibil, pentru că sunt semnificativ mai multe” susține prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie – Camera Deputaților, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Oficialul a declarat faptul că și în timpul mandatului său ca ministru al Sănătății, dar și în cadrul funcției pe care o ocupă în prezent în Parlamentul României, a făcut constant eforturi pentru a determina spitalele să raporteze corect infecțiile asociate actului medical.

„Noi am lucrat și facem asta de mulți ani încercând să educăm personalul medical și managerii de spitale, șefii de secție să încurajeze raportarea acestor infecții nosocomiale. Ele se raportează într-un sistem electronic funcțional, este un ordin de ministru din 2022 în acest sens” mai spune prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie – Camera Deputaților, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.