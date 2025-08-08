VIDEO Provocări în tratamentul cancerului mamar

Cancerul mamar are o incidență crescută în rândul populației din România. Pentru multe dintre paciente accesul la tratament și servicii medicale reprezintă o adevărată provocare, iar din această cauză descoperă boala cât mai târziu.

„Cred că este un diagnostic de cancer mamar este un drum lung de perindare prin multe specialități medicale și în care de foarte multe ori oamenii se simt pierduți. Noi la Cluj avem centre care cât de cât sunt puse la punct astfel încât să putem îndruma pacienții în comitere oncologice, să le oferim un plan de tratament și o abordare eficientă” susține dr. Maximilian Muntean, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Luni bune până la planul de tratament

Blocate în hățișurile birocratice, pacientele petrec luni bune până la confirmarea diagnosticului, tocmai de aceea accesul la tratament se face târziu.

„Din păcate cred că la nivel național lucrurile nu stau deloc bine și sunt convins că sunt mulți pacienți care petrec luni de zile până să ajungă într-un loc unde să poată primi atenția cuvenită sau de care au nevoie” mai spune dr. Maximilian Muntean, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.