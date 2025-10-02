VIDEO Revenirea la activitățile sportive după operația de ruptură de ligament

Ruptura ligamentelor încrucișate este o problemă medicală ce trebuie rezolvată prompt, pentru a evita complicațiile. Singura metodă eficientă de tratament este chirurgia. Recuperarea după o astfel de intervenție, mai ales în cazul sportivilor presupune o perioadă de repaus de până la 6 luni. în tot acest timp, sunt efectuate evaluări ale mobilității membrelor.

„Când ne putem întoarce la sport în siguranță după operația ruptură de ligament încrucișat? Există niște teste de reîntoarcere în siguranță la sport. Așa se și numesc. Testele presupun o evaluare a forței membrului operat minim 85% din forța membrului sănătos. Mai sunt niște exerciții fizice prin care se măsoară forța și agilitatea, pe care atunci când le îndeplinești te poți întoarce la activitățile fizice” susține dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Recuperarea și revenirea la activitățile sportive se face treptat, spun specialiștii.

„Cam după 4 săptămâni se pot relua activitățile dacă sunt rupte doar ligamentele, se renunță la cârjă iar oamenii revin la viața lor normală. Dacă există și sutură de menisc lucrurile se complică. Trebuie înțeles că recuperarea totuși poate dura și până la 6 luni„ mai spune dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.