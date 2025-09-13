VIDEO Revenirea la școală, un test pentru copii și părinți

Școala a început oficial de o săptămână, dar mulți copii și părinți trebuie să se readapteze la noua rutină. Procesul trebuie efectuat pas cu pas, pentru că este nevoie de timp pentru ca cei mici să se simtă confortabil înapoi în clasă. De asemenea, și părinților le este necesară o perioadă în care să fie conștienți de faptul că vacanța mare s-a terminat.

„Încet, încet trebuie făcută această readaptare. Este greu să revenim la școală și este greu să ne readaptă, e un proces care se face pas cu pas. Nu intrăm de-odată în multe teme, să respectăm cu strictețe rutina. Prima săptămână a fost mai lejeră, norocul nostru este că nu trebuie făcut totul” susține Tina Petrăreanu, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Ce trebuie să știe părinții?

Acest nou proces reprezintă o provocare mai ales pentru părinți. Aceștia trebuie să fie mai organizați și mai atenți la nevoie copiilor și să-i ajute să-și recapete rutina pe care au avut-o înainte de vacanță.

„Părinții trebuie să fie atenți la restabilirea rutinelor, la reamintirea lucrurilor făcute anul trecut. La rutina de somn, să reintrăm în programul nostru obișnuit și să vedem că la unii copii s-au schimbat orele de școală sau alții care încep acum clasa pregătitoare sau clasa a V-a. Păstrăm ce era bun din programul de anul trecut și vedem ce s-a schimbat în programul nostru” mai spune Tina Petrăreanu, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.