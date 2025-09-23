VIDEO România, pe ultimele locuri la nivel european privind accesul la medicamente inovative

Potrivit unui studiu realizat la nivel european, România se află pe ultimele locuri în ceea ce privește accesul pacienților la medicamente inovative. Durează foarte mult până când tratamentele noi ajung în țara noastră. De vină sunt politicile în acest sens pe care le are țara noastră în acest domeniu.

„Când auzi 460 de zile nu ne dăm seama dacă e mult sau puțin. Ce știm din datele altor studii făcute la nivelul Uniunii Europene știm că România se așază în mod constant în coada clasamentului. Chiar dacă situația pare că se îmbunătățește, prea multe lucruri nu se schimbă. Studiul publicat la nivel european de către Asociația Producătorilor de Medicamente Inovative ne arată că pentru România de la aprobarea de către Agenția Europeană a Medicamentului până la accesul pacientului român la tratament trec 128 de zile în medie. Asta înseamnă că după noi mai sunt alte patru țări, precum Portugalia, Turcia, Bosnia și Malta” susține Nona Chiriac, expert în sănătate publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Pe lângă faptul că beneficiază greu de medicamente inovative, în România nu ajung însă și cele mai noi tratamente concepute de producători.

„Și numărul medicamentelor inovative la care au acces pacienții români este unul mic. Spre exemplu ultimul studiu lansat la niveul UE arată că din 173 de medicamente aprobate între 2020-2023 în UE, în România aveam disponibile doar 33 și niciunul dintre acestea nu a fost aprobat în 2023. Sunt medicamente mai vechi, pe scurt, avem un acces întârziat și nu la cele mai noi” mai spune Nona Chiriac, expert în sănătate publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.