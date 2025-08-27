VIDEO Sănătatea noastră, încotro? Suntem tot mai expuși la factorii de risc pentru boli grave, precum cancerul

Trăim într-o societate în care expunerea la factorii de risc generatori ai unor boli grave, așa cum este cancerul, a devenit o realitate evidentă. Medicii atrag atenția cu privire la acest aspect și fac apel la părinți să-i educe pe copii astfel încât să consume alimente sănătoase și să facă mișcare.

„Dacă în familie există cazuri de boala oncologică, investigațiile trebuie începute mult mai devreme. Bagajul genetic e aproximativ același, dar perioada în care un om a fost expus la factorii de risc la un om diferă. Poate un om mai în vârstă a prins și acea perioadă în care nu era atât de multă poluare, nu mânca atât de multe alimente procesate și afumate„ susține conf. dr. Valentin Calu, medic primar chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Factorii de risc pentru boli grave, așa cum este cancerul, fac parte din viețile noastre, iar alimentația nesănătoasă se numără printre aceștia. Medicii susțin că este dificil să ferim copiii de aceste tentații alimentare care ne afectează sănătatea.

„Acum oamenii sunt expuși la risc de la naștere. Diversificarea hranei la copiii mici înseamnă fast-food de la 3 ani. E foarte greu să te păzești. Iar când sunt mai mari pleacă de la școală la fast-food. Oare un copil va ieși din anturaj și va spune că părinții i-au spus să mănânce sănătos? Nu cred că se va întâmpla” mai spune conf. dr. Valentin Calu, medic primar chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.