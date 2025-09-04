VIDEO Sănătatea ochilor, importantă pentru revenirea la școală. Vârsta la care copiii trebuie duși la oftalmolog

Pregătirea copiilor pentru școală trebuie să includă și controale medicale. Unul dintre cabinetele în care cei mici trebuie să ajungă, înainte de a intra în clasă, este cel al medicului oftalmolog. Un consult oftalmologic preventiv va fi benefic pentru sănătatea ochilor celor mici. Specialiștii recomandă ca astfel de controale să fie efectuate de la vârste cât mai mici, pentru ca ochii celor mici să nu aibă probleme.

„Noi recomandăm primul consult oftalmologic încă din primele luni de viață. Se face un consult de suprafață, observăm dacă ochii sunt bine dezvoltați și dacă poate urmări cu privirea anumite obiecte. De exemplu, în cazul unui copil născut prematur pot apărea afecțiuni retiniene de prematuritate și se recomandă un consult amănunțit” a explicat dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMedm, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Vârsta potrivită pentru primul consult oftalmologic

Pentru a ști că sănătatea ochilor este în regulă, părinții trebuie să meargă din timp cu cei mici la oftalmolog. Se recomandă ca în jurul vârstei de 3 ani să fie efectuate primele controale preventive. Dacă vor fi descoperite deficiențe, medicii le pot corecta eficient și fără alte urmări.

„În mod normal, primul consult oftalmologic la un copil născut normal, fără probleme medicale, trebuie făcut în jurul vârstei de 3 ani. Însă este recomandat ca atunci când părintele constată că sunt probleme, să vină mai devreme la un consult„ mai spune dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMedm, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.