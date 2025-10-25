VIDEO Sfaturile beauty expertei Dana Sota cu privire la descoperirea echilibrului emoțional

Succesul profesional și confortul unei vieți de familie potrivită vin odată cu atingerea unui nivel ridicat de echilibru emoțional. Obținerea acestui echilibru presupune o muncă permanentă cu propria persoană. Unii oameni au nativ acest echilibru, dar chiar și așa el trebuie șlefuit astfel încât să-l putem aduce în viețile noastre de zi cu zi.

„Eu sunt o persoană echilibrată și așa am fost mereu, cred că așa m-am născut. Autodisciplina joacă un rol, dar trebuie să ai și o bază. Contează enorm echilibrul emoțional, contează enorm cum te simți și cum te raportezi tu la tine și asta este e vorba despre cum te vezi. Contează mult cum te vezi tu” susține Dana Sota, beauty expert, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Lucrul cu propriile emoții

A ajunge la echilibru emoțional și a te menține la acest nivel presupune o muncă pe care oamenii trebuie să o ducă permanent cu propriile lor emoții și stări sufletești.

„Acest echilibru vine mult din interior și este validat de exterior. Dar tu cu tine…e o muncă pe care o faci tu cu tine” mai spune Dana Sota, beauty expert, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.