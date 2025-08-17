VIDEO Sfaturile medicului stomatolog Denisa Zaharia cu privire la albirea dinților

Albirea dinților este o procedură medicală la care foarte multe persoane apelează, mai ales din punct de vedere estetic. Procesul de albire se realizează însă după vârsta de 16 ani și doar dacă medicul stomatolog decide că este nevoie. Albirea dinților cu o frecvență ridicată poate afecta sănătatea orală.

„Albirea este un procedeu care nu e natural și atunci ai nevoie de o indicație foarte clară să apelezi la albire în perioada aceasta de formare a dinților. Dinții și structurile maxilare sunt într-o formare până la 18 ani” susține dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog  specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Procesul de albire al dinților ar trebui efectuat doar dacă este necesar pacientului și doar dacă medicul decide că este nevoie de albirea dinților.

„Albirea dentară este sigură, tehnologia din ziua de azi ne ajută să obținem rezultate bune fără efecte asupra smalțului. Medicul trebuie să decidă însă în legătură cu asta. Dinții trebuie evaluați, dacă au probleme putem limita indicația de albire pentru a evita riscul apariției sensibilității dentare” mai spune dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Albirea dinților se realizează într-un interval de aproximativ 2 ani. În caz contrar, riscurile pentru sănătatea orală sunt destul de mari. „De asemenea, nu e în regulă să abuzăm de acest procedeu. Trebuie să înțelegem faptul că este un procedeu care trebuie realizat după o perioadă de 2 ani” mai spune dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

