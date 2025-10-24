VIDEO Suplimente cu cimbru de cultură, aliatul împotriva răcelilor

Suplimentele standardizate pe bază de cimbru de cultură, create de compania Cosmo Pharm, ne ajută foarte mult în sezonul rece pentru a ține la distanță virusurile de răceală și gripă.

„Cimbrul de cultură are de asemenea beneficii. Scade citokinele și are efect de protecție la nivelul plămânilor. Se folosește atât sub formă de capsule, cât și sub formă de uleiuri esențiale” spune dr. Tatiana Popescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Un alt supliment natural creat de Cosmo Pharm cu beneficii reale împotriva virusurilor de răceală și gripă este cel ce conține extracte de ghimbir.

„Ghimbirul iarăși este un aliment, dar și un extract. Când este standardizat administrăm cantități egale și are un efect de reparare a țesuturilor de la nivelul plămânilor. Dacă avem deja leziuni create la nivelul plămânilor, el merge și ajută în repararea țesutului, iar recuperarea după boală va fi mult mai eficientă. De asemenea, îmbunătățește respirația” mai spune dr. Tatiana Popescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.