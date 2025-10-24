VIDEO Suplimente naturale benefice în lupta cu virozele respiratorii

Extractele din plante și-au dovedit eficiența și în ceea ce privește prevenția sau ameliorarea simptomelor provocate de virozele respiratorii. Compania Cosmo Pharm a creat o serie de suplimente naturale standardizate, adică respectă concentrațiile optime ale plantelor pentru a avea efecte benefice asupra corpului, care pot fi administrate pentru a ține la distanță virusurile de răceală și gripă.

„Există multe extracte standardizate. Dintre acestea aș vrea să amintesc despre lumânărică. Este un extract cu efect mucolitic. Ne ajută să eliberăm mucusul în exces și are și efect antiinflamator. Pe de altă parte mai avem și plămânărica, este un extract care ne ajută în ameliorarea simptomelor resporatorii. Mai este pătlagina pe care o știm cu toții, calmează tusea seacă, pentru că are niște mucilagii care se comportă ca un lubrifiant al căilor respiratorii” susține dr. Tatiana Popescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Socul și ridichea neagră

Socul și ridichea neagră sunt de asemenea cunoscute pentru beneficiile pe care le au asupra organismului, atunci când ne confruntăm cu simptome provocate de virozele respiratorii.

„Socul mai este iar un adjuvant natural eficient, nalba mare. Negrilica este un imunostimulator foarte bun, pentru că ajută la scăderea citokinelor care provoacă procese inflamatorii. Este un imunomodulator răspândit pe care eu îl recomand, crește imunitatea la nivel pulmonar. Scade astfel reapariția infecțiilor de tract respirator. Piperul negru scade producția de secreții” mai spune dr. Tatiana Popescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.