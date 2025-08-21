VIDEO Tehnici de relaxare ideale pentru momentul nașterii

Momentul nașterii aduce foarte multe griji pentru viitoarele mame. Specialiștii susțin însă că sunt metode speciale ce pot fi aplicate pentru ca anxietățile legate de aducerea pe lume a copilului să poată fi gestionate sau să dispară complet.

„Femeile vin să-și pregătească organismul pentru sarcină, să învețe de a se controla în travaliu. Tehnici de respirație, tehnic de relaxare. Sunt multe metode prin care le putem învăța pe viitoare mame să-și cunoască corpul și mai bine” spune Daila Băețoiu, director medical și fizioterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Concentrare pe musculatură

De foarte multe ori, mamele au tendința să imite gesturile pe care le văd în filme, atunci când vine vorba despre naștere. Specialiștii susțin că este necesar ca atenția lor să se concentreze pe încordarea musculaturii pentru ca nașterea să se desfășoare fără complicații.

„De multe ori în filme vedem mamele că strigă și copilul se naște. Ei bine, acel țipăt nu e cea mai bună soluție pentru că în acel moment diafragmul se ridică și se creează spațiu pentru copil. De aceea, este important să încordăm astfel încât diafragmul să coboare și împingă practic copilul” mai spune Daila Băețoiu, director medical și fizioterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.