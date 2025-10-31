VIDEO Tipuri de tratament în cancerul de col uterin

În funcție de stadializarea cancerului de col uterin, există mai multe tipuri de tratament. Medicii recomandă screeningul periodic astfel încât, dacă sunt probleme, ele să fie descoperite într-un stadiu incipient. Boala diagnosticată devreme presupune administrarea unui tratament mai blând. Pentru formele severe, tratamentul va fi mai agresiv.

„Foarte mult contează stadiul pentru tratamentul este corelat cu stadiul bolii. În funcție de ce stadiu ești primești un anume tip de tratament. Cu cât descoperi boala mai devreme, cu atât și tratamentele sunt mai puțin agresive. Tratamentul pentru fazele foarte incipiente poate fi doar local, cu o chirurgie minimă, dar cu cât creștem în stadiu tratamentul este multimodal, mai multe forme de tratament și mai agresiv„ susține dr. Roxana Costache, medic primar radioterapie – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

Importanța vaccinării

Cancerul de col uterin este provocat de virusul HPV. Infectarea cu acest virus poate fi prevenită prin vaccinare cu serul specific.

„Vaccinul se recomandă și la noi în țară și este gratuit, de la 11 ani și până la 26 de ani. Până la 26 de ani este decodat 100%. Deci și femeile peste 26 de ani se pot vaccina. Vaccinul este destinat și băieților, din aceleași categorii de vârstă” mai spune dr. Roxana Costache, medic primar radioterapie – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.