VIDEO Tratamente pentru piele specifice sezonului rece

Petele pigmentare sunt o problemă foarte des întâlnită. Îndepărtarea lor se realizează însă cu ajutorul unor dispozitive dermato-cosmetice și terapii, doar în sezonul rece. Medicii recomandă vizite la cabinet până la debutul primăverii.

„Sezonul rece este singurul în care putem interveni pentru tratamentul petelor pigmentare, pete care au apărut în urma unor intervenții chirurgicale, arsuri, în urma unei reacții de alergie provocată de produsele pe care le-am aplicat pe față, farduri, parfumuri. Este necesar să facem procedurile în această perioadă, pentru ca în primăvară pielea deja să fie curată, să nu mai aibă probleme pigmentare, când prevenim și utilizăm produsele de fotoprotecție, vom porni de pe un ten curat. Tot insistând în fiecare sezon rece, se va ajunge într-un punct de diminuare” susține dr. Mara Mihai, medic primar dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Terapia cu laser

Potrivită pentru îndepărtarea petelor pigmentare, terapia cu laser este recomandată de medici în acest sens. Există mai multe dispozitive care au efectul de a ne face pielea frumoasă și sănătoasă.

„Sunt multe tipuri de dispozitive pe care le folosim, bazate pe diferite tipuri de energie. Laserele, de exemplu, folosesc energia luminoasă ca și acțiune și până la urmă diferite molecule pigmentate din corp” susține dr. Mara Mihai, medic primar dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.