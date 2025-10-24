VIDEO Tratamentul stomatologic în cazul pacienților cu boli infecțioase

Există foarte multe prejudecăți legate de pacienții care au nevoie de tratament stomatologic, dar în același timp suferă de o boală infecțioase precum hepatita B, C sau infecția HIV. Mulți dintre aceștia au fost refuzați de dentiști, însă problema este că o parte din acești specialiști nu cunosc foarte bine protocoalele pe baza cărora li se poate acorda asistență medicală și acestor pacienți,

„Există multe prejudecăți legate de bolile infecțioase. Există multe ascunzișuri. Există protocoale clare despre cum pot fi îngrijiți pacienții cu boli transmisibile, dar din necunoașterea protocoalelor ei au fost refuzați. Pe de altă parte, aceasta a dus la un status de inferioritate a pacienților respectivi care, pentru a-și rezolva problema, ascund aceste detalii. Este foarte adevărat între pacienții activi, purtători de orice virus infecțios, și pacienții care au avut în trecut boala” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Totodată, medicii stomatologi au posibilitatea de a efectua screeninguri ale statului serologic al pacientului, mai ales dacă este vorba despre tratamente stomatologice care presupun sângerare așa cum sunt implanturile sau operația unei măsele de minte.

„Un screening foarte simplu, iar la noi în clinică se face asta, în cazul oricărei intervenții sângerândă noi facem analize de sânge prin care noi investigăm INR-ul că ne arată un potențial de sângerare și prezența sau absența antigenelor de boli infecțioase. În aceste boli infecțioase intră hepatita B și C și HIV. Totuși o regulă de bază în stomatologie este să ne raportăm la orice pacient ca și un potențial infecțios” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

