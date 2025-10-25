VIDEO Un an de „KIT” în liceele bucureștene. Ce a adus nou proiectul Asociației „Zi de Bine”?

S-a împlinit un an de la implementarea programului „Keep in Touch – Peer to peer education”, inițiativă a Asociației „Zi de Bine” prin care 100 de elevi din 6 licee bucureștene au devenit mentori pentru colegii lor în ceea ce privește diseminarea informațiilor legate de sănătate mintală, adicții dar și alte probleme care îi preocupă. Proiectul revoluționar pentru România a fost implementat cu sprijinul medicului psihiatru Eugen Hrițcu.

„Proiectul este inspirant din Ghidul Națiunilor Unite. Conceptul a fost implementat în 14 state europene. Este din 2003 validat acest Ghid. „Peer to peer education”, înseamnă educație de la egal la egal, adică elevii să-și transmită informația între ei” susține Gabriela Gogan, coordonator de programe al Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Programul a vizat liceele care au fost orientate spre a veni în rândul adolescenților cu probleme și care au implementat o atitudine în ceea ce privește prevenția consumului de droguri.

„Aș spune că „KIT” nu e un program pentru licee probleme, este un program care se potrivește liceelor orientate spre prevenție. Liceele cuprinse în program au aplicat ele. De asemenea, ne-am îndreptat atenția către profesori deschiși pentru un nou tip de educație în ceea ce privește educația mintală și emoțională” mai spune Gabriela Gogan, coordonator de programe al Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.