VIDEO Vaccinul anti-HPV, armă sigură împotriva cancerului de col uterin

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare. Disponibil și în România, vaccinul anti-HPV oferă protecție împotriva a 9 tulpini de virus, printre acestea numărându-se și cele care pot declanșa apariția cancerului de col uterin. Foarte important de știut este faptul că imunizarea cu acest ser se recomandă și bărbaților, nu doar femeilor.

„Vaccinul HPV este conceput să ofere protecție pentru 9 tulpini de virus HPV. Printre aceste tulpinile agresive, oncogene, care pot fi provoca cancerul de col uterin” susține mai spune dr. Roxana Costache, medic primar radioterapie – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

Categorii de vârstă cu acces gratuit la vaccinare

România a făcut progrese semnificative în ceea ce privește vaccinare anti-HPV. Ultimele modificări legislative conferă gratuitate la vaccin fetelor și băieților de până la 26 de ani.

„Vaccinul se recomandă și la noi în țară și este gratuit, de la 11 ani și până la 26 de ani. Până la 26 de ani este decodat 100%. Deci și femeile peste 26 de ani se pot vaccina. Vaccinul este destinat și băieților, din aceleași categorii de vârstă” mai spune dr. Roxana Costache, medic primar radioterapie – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.