VIDEO Vârsta, doar o cifră în buletin. Cum să scapi de frica îmbătrânirii

Odată cu înaintarea în vârstă, foarte multe femei traversează o perioadă de anxietate generată de trecerea timpului. Specialiștii susțin că stările interioare legate de teama de vârstă sunt naturale, însă ea nu trebuie lăsată să învingă. De aceea, pentru a putea scăpa de aceste frici, femeile sunt sfătuite să acorde mai multă atenție sănătății interioare și emoționale.

„Grija de sine e importantă pentru a avea grijă de familie, de soț, de copii, de toată lumea care te solicită. Dacă tu nu ești bine cu tine și nu te privești cu drag, nu poți să fii o resursă. Tu o să rămâi pe zero” recomandă Dana Sota, beauty expert, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Sportul și alimentația alungă teama de vârstă

Resurse importante în lupta cu frica de îmbătrânire sunt sportul și alimentația. Exercițiile fizice intense și alimentele sănătoase sunt recomandate pentru a alunga anxietățile legate de trecerea timpului.

„Pasiunea pentru partea de frumusețe m-am apucat de sport, de 3 ori pe săptămână. Constanță, consecvență, disciplină. Sunt mai atentă la alimentație. De îngrijire corectă a pielii și a tenului. Poți să faci și mici intervenții la estetician. Non invaziv și minim invaziv, sunt atât de multe lucruri pe care le poți face fără probleme. Somnul este esențial pentru psihic, pentru cum funcționezi și cum te vezi” mai spune Dana Sota, beauty expert, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.