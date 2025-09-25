Virozele de sezon și alergia la ambrozie, spaima părinților ai căror copii merg la școală

Alergia la ambrozie și virozele respiratorii specifice începutului de toamnă sunt foarte des întâlnite în comunitățile de elevi. Mulți părinți trebuie să aibă grijă de cei mici și să-i ducă la medic atunci când acuză dureri de cap, au febră, strănută și spun că le curge nasul.

Medicul specialist alergolog Maria Țîrcă, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a vorbit pe internet despre felul în care se diferențiază alergia la ambrozie de virozele respiratorii specifice începutului de toamnă.

„Dacă cineva prezintă simptome precum febră, vărsături, diaree și rinoree (secreții la nivelul nasului) ar trebui să stea acasă, deoarece există îngrijorarea că ar putea răspândi infecția elevilor și personalului. În schimb, alergia la ambrozia este o cauză importantă a rinitei alergice care nu se transmite de la o persoană la alta. În această situație apar simptome de rinoree (secreție nazală apoasă), obstrucție nazală (nasul este înfundat), strănut și prurit nazal (mâncărime la nvelul nasului)” spune dr. Maria Tîrcă.

Metode diferite de diagnostic

În cazul în care vorbim despre o viroză, este necesar un consult de specialitate la medicul de familie sau la medicul pediatru. Pentru confirmarea alergiei la ambrozie este importantă prezentarea la medicul alergolog care, cu ajutorul testelor cutanate prick sau analize de sânge poate stabili dacă este vorba de o alergie și poate iniția tratament corespunzător.

Dacă alergia la ambrozie poate fi tratată cu spray-uri nazale cu corticosteroizi, picături olftalmice și administrarea de antihistaminice, viorzele se tratează cu antitermice, iar dacă simptomatologia peristă pot fi administrate și antibiotice.

„În ambele situații investigarea suplimentară prin prezentarea la medic ar putea ajuta la dezvoltarea de strategii de prevenție și de reducere a exacerbărilor” mai spune dr. Maria Tîrcă.