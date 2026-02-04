Virusul Chikungunya, în România. Medicii susțin că nu trebuie să ne panicăm

Primul caz de infectare cu virusul Chikungunya, boală specifică Africii și Americii de Sud, a fost confirmat și în România.

Virusul se transmite prin înțepătura țânțarilor infectați anterior de la alte persoane bolnave.

„Cazul confirmat este unul de import, pacientul efectuând recent o călătorie în Africa. Medicul subliniază că transmiterea virusului se face exclusiv prin înțepătura țânțarilor și că, în această perioadă, în România nu sunt condiții favorabile pentru răspândirea bolii. De asemenea, virusul este specific zonelor tropicale și subtropicale, iar temperaturile din țara noastră nu favorizează apariția și circulația acestuia” a declarat pentru TVR Info, medicul Mădălina Simoiu, din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

Medicul recomandă persoanelor care vor să călătorească în destinații exotice să discute înainte cu medicii.

Pentru acest virus nu există tratament specific sau vaccin. Pacienții pot prezenta simptome precum febră, dureri articulare și musculare, oboseală și erupții cutanate.