Vizite restricționate la Spitalul Județean Miercurea Ciuc din cauza infecțiilor respiratorii

Cel mai mare spital din Miercurea Ciuc, Spitalul Județean de Urgență, anunță suspendarea vizitelor pe cele mai important secții pe fondul creșterii cazurilor de infecții respiratorii.

Măsura vizează în special secția de Cardiologie a unității medicale, dar s-au impus restricții și pe secțiile:

  • Boli Infecțioase
  • Pneumologie
  • ATI
  • Pediatrie

Oficialii unității medicale iau în calcul extinderea acestor măsuri și în cazul altor secții, însă totul depinde de situația epidemiologică înregistrată la nivelul județului.

În cazuri excepționale, accesul vizitatorilor va fi permis doar cu acordul medicului curant, respectând regula: maximum o persoană pe pacient, pentru cel mult 15 minute. Vizitatorii trebuie să poarte mască de protecție și să respecte igienizarea frecventă a mâinilor.

