Vochere pentru proceduri FIV, în perioada 2026-2030, acordate beneficiarilor

La propunerea Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat acordarea de vochere pentru proceduri FIV, în cadrul programului național de creștere a natalității.

Scopul programului este de a sprijini familiile sau femeile singure care au probleme din cauza infertilității.

„Prin program, beneficiarii – cupluri infertile, căsătorite sau nu, precum şi femei singure cu vârsta între 24 şi 42 de ani – vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei: 5.000 lei pentru achiziţia de medicamente specifice şi 10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare în vitro” potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii.

Pentru acest sprijin nu se aplică impozit, iar un beneficiar poate primi sprijin de 3 ori, în limita fondurilor disponibile.

„Prin această iniţiativă, Guvernul urmăreşte combaterea declinului demografic şi facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate. Programul are, în acelaşi timp, un rol important în creşterea nivelului de conştientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea ţărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalităţii, şi în susţinerea dreptului fiecărei persoane de a-şi întemeia o familie” potrivit Ministerului Muncii.