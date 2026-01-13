Zâmbetul perfect cu ajutorul medicului stomatolog VIDEO

Stomatologia modernă se bazează exclusiv pe tehnologie și pe materiale de ultimă generație destinate tratării pacienților. Astăzi, datorită descoperirilor în domeniu, tratamentele sunt mult mai eficiente și ajută pacienții să-și îmbunătățească vizibil calitatea vieții.

Cel mai important aspect este că tratamentele moderne aplicate pacienților care ajung la stomatolog reduc foarte mult senzația de durere. Astfel, atunci când intră în cabinet și beneficiază de intervenții dentare minim-invazive, pacienții nu mai resimt aceeași același disconfort al durerii care le provoacă teama de dentist.

„În prezent stomatologia a ajuns la cel mai bun moment al ei, pentru că inovația în domeniul materialelor dentare și al tehnologiei care ne ajută în tratarea pacientului face posibilă realizarea unor tratamente predictibile și foarte bine primite de pacient și fără durere” a explicat dr. Adelin Radu, medic stomatolog, specialist în protetică dentară Clinicile DENT ESTET, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Rolul reabilitărilor dentare

Cel mai eficient tratament stomatologic aplicat pacienților sunt reabilitările dentare. Înlocuirea dinților lipsă cu ajutorul implanturilor dentare reprezintă o evoluție în stomatologie. Tratamentul cu ajutorul acestui tip de lucrări protetice ajută pacienții să-și recapete încrederea în forțele proprii și să zâmbească mai mult.

„Totul se întâmplă mai repede și mai simplu și într-un mediu mult mai controlat. Feedback-ul cel mai bun îl primim de la pacienții noștri care trec prin proceduri ample de reabilitare. Mulți povestesc cum li se schimbă viața în urma unei reabilitări estetice” mai spune dr. Adelin Radu, medic stomatolog, specialist în protetică dentară Clinicile DENT ESTET, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.