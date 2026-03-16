2700 de oameni, la spital din cauza trotinetelor electrice

O situație statistică a Ministerului Sănătății arată că peste 2.700 de oameni au ajuns la spital anul trecut, fiind implicați în accidente cu trotinete electrice. Mai mult, în urma acestor accidente două persoane au murit.

„646 de pacienți sub 20 de ani [accidentați] în 2024. În 2025, numărul a ajuns la 1.611” atrage atenția Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„Pentru medicii din serviciile de urgență, înseamnă traumatisme serioase, intervenții chirurgicale, iar pentru pacienți, perioade lungi de recuperare” mai spune oficialul.

În primele luni ale acestui an 89 de persoane au fost deja spitalizate fiind implicate în accidente cu trotinete electrice. Unele victime au avut nevoie de intervenții chirurgicale.

„Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport tot mai prezent în orașe. Tocmai de aceea cred că merită să vorbim mai des despre prevenție și prudență în utilizarea lor, poate chiar și de reguli mai clare în utilizarea lor. Uneori, o clipă de atenție poate face diferența între un drum obișnuit și o vizită la urgență”, mai adaugă ministrul Alexandru Rogobete în mesajul său.