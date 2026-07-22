Fructe care pot fi consumate după cină

Consumul de fructe seara poate fi o alegere bună dacă optezi pentru variante ușoare, cu digestie rapidă și indice glicemic scăzut. Unele fructe ajută digestia, reduc pofta de dulce și nu îngreunează stomacul înainte de culcare.

🟩 Mere – ușoare și sățioase Merele sunt bogate în fibre și au puține calorii. Oferă sațietate, ajută digestia și nu provoacă disconfort gastric. Sunt ideale pentru cei care vor o gustare simplă după cină.

🟩 Pere – hidratante și blânde cu stomacul Perele au multă apă și fibre, ceea ce le face potrivite pentru seară. Sunt ușor de digerat și calmează senzația de foame fără aport caloric mare.

🟩 Kiwi – bun pentru somn și digestie Kiwi conține serotonină, un compus asociat cu un somn mai bun. Este bogat în vitamina C și fibre, ajutând digestia și reducând balonarea.

🟩 Fructe de pădure – dulci, dar cu puține calorii Afinele, zmeura și murele au indice glicemic scăzut și sunt pline de antioxidanți. Sunt perfecte pentru serile în care vrei ceva dulce, dar ușor.

🟩 Papaya – efect digestiv natural Papaya conține papaină, o enzimă care susține digestia. Este un fruct moale, delicat, ideal după o cină mai bogată.

🟩 Pepene galben – răcoritor și ușor Pepenele galben hidratează, are puține calorii și se digeră rapid. O porție mică este suficientă pentru a satisface pofta de dulce.