5,7 milioane de lei pentru digitalizarea Spitalului CF Timișoara

5,7 milioane de lei, din fonduri PNRR, vor fi alocați pentru digitalizarea Spitalului CF Timișoara.

„Proiectul de digitalizare depus pentru finanţare prin PNRR a însemnat achiziţionarea unor aparate multifuncţionale, a 80 de staţii de lucru pentru secţiile şi cabinetele din spital, dar şi refacerea şi modernizarea infrastructurii IT, precum şi implementarea unui sistem de teleconferinţă. În acelaşi timp, au fost introduse programe digitale pentru consultaţii, sisteme electronice de prescriere a reţetelor, dar şi un dosar medical electronic al pacientului” potrivit unui comunicat de presă al unității medicale.

Prin acest program, Spitalul Clinic CF Timişoara îşi va constitui o arhivă digitală care va putea fi utilizată într-un sistem integrat.

„”Odată cu implementarea acestui sistem, am intrat în era digitală. Am modernizat sistemele informatice, am achiziţionat echipamente de ultimă generaţie, avem softuri dedicate pentru partea medicală, pentru farmacie, dar şi pentru resurse umane şi contabilitate. Am achiziţionat tablete pe care le-am pus la dispoziţia medicilor şi care le permit acestora vizualizarea, în timp real, a tuturor investigaţiilor şi analizelor de laborator, precum şi completarea fişei medicale electronice a pacientului. Reţeaua informatică pe care o aveam în spital era veche, «cădea» în permanenţă, iar softul pe care îl foloseam în unitatea sanitară era închiriat. Vreau să le mulţumesc colegilor care au contribuit la elaborarea şi implementarea acestui proiect” după cum susține dr. Cosmin Gridan, managerul unității medicale.