8 cazuri de infecție cu virus West Nile în România

Institutul Național de Sănătate Publică informează cu privire la faptul că, în acest sezon cald, au fost confirmate, prin teste de laborator, 8 cazuri de infecție cu virusul West Nile.

Perioada de monitorizare a INSP, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, a fost 2 iunie-21 august 2025, fiind înregistrat 8 cazuri de infecție cu virusul West Nile.

„Unul dintre cazuri a fost semnalat la grupa de vârstă 10-19 ani, două la persoane cu vârste cuprinse între 60 şi 69 de ani şi patru cazuri la persoane în vârstă de 80 de ani şi peste. Şapte dintre bolnavi sunt bărbaţi. Totodată, dintre cei opt pacienţi, şase sunt din mediul urban şi doi din rural” potrivit INSP.

Distribuţia pe judeţe (în funcţie de unitatea teritorială de expunere) este: municipiul Bucureşti (3), judeţul Dolj (1), judeţul Galaţi (1), judeţul Prahova (1), judeţul Sălaj (1), judeţul Vrancea (1).

Pentru a preveni infectările, INSP recomandă populației să evite expunerea la țânțari prin purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi și să utilieze substanțe pe bază de repelent.