Ce rămâne între dinți după periaj și de ce contează

Periajul este foarte important pentru menținerea sănătății danturii, dar trebuie făcut corect. Dacă aplicăm greșit această metodă, atunci putem deteriora smalțul dinților sau irita gingiile. Periajul agresiv, cu presiune prea mare și mișcări repetate pe orizontală, poate contribui la astfel de probleme. Prin urmare, ar trebui să evităm această metodă și să alegem una mai adecvată îngrijirii dinților.

Mulți oameni se întreabă: De ce este atât de ușor să folosești o periuță de dinți electrică și ce avantaje oferă? Unele modele au cap mic și rotund, în timp ce altele folosesc un cap alungit și tehnologie sonică. Mișcările perilor ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene, iar o presiune ușoară asupra dinților este suficientă pentru curățare. Lucrurile sunt simple: lași periuța să lucreze și o deplasezi atent pe suprafețele dinților, fără să apeși prea tare. Este important să-ți speli dinții cel puțin de două ori pe zi, timp de 2 minute.

Utilizarea unei periuțe electrice este ușoară. Alegerea unei paste de dinți de calitate înaltă contează de asemenea pentru îngrijirea danturii.

Metoda corectă de îndepărtare a plăcii bacteriene de pe dinți

Pentru un periaj eficient, medicii stomatologi ne recomandă să ne împărțim gura în patru cadrane, pe care le vom spăla unul câte unul. Există câțiva pași simpli, pentru a obține un periaj adecvat, pe fiecare cadran:

Aplicarea periuței de-a lungul liniei gingivale și mișcarea ei încet pe suprafața dinților, staționarea pe fiecare dinte, timp de câteva secunde; înclinarea capului periuței pentru a curăța toate spațiile interdentare, pe cât posibil

Mișcarea periuței încet și cu presiune ușoară de la un dinte la altul de-a lungul suprafeței interioare; menținerea periajului pe suprafața interioară a dintelui puțin mai mult timp; în această zonă se formează deseori mai mult tartru

Curățarea măselelor sau a suprafețelor de mestecat încet și atent, acordând câteva secunde din timp pentru fiecare dinte; trebuie insistat și pe partea din spate a ultimilor molari.

Periajul este de cca. 30 de secunde pe fiecare cadran. Foarte importantă este și înlocuirea capului periuței de dinți în mod frecvent.

Zona interdentară necesită o curățare temeinică

Pentru spațiile interdentare însă, unde se acumulează un depozit moale de placă bacteriană, trebuie o atenție mai mare. Dacă vrei să ai o dantură frumoasă și sănătoasă, întreabă-ți medicul dentist care este cea mai bună modalitate de a-ți curăța zona interdentară.

Spațiile interdentare sunt mici, greu de accesat și de aceea pot fi curățate superficial. Mulți oameni preferă să folosească ața dentară sau irigatoarele bucale de pe Notino. Aceste instrumente completează periajul și ajută la curățarea zonelor dintre dinți, acolo unde perii unei periuțe obișnuite nu ajung suficient de bine.

Pentru spațiile interdentare strâmte, există instrumente ușor de folosit. De pildă, folosirea aței dentare este simplă dar necesită puțină îndemânare. Modul corect de folosire a ei poate fi explicat de un medic dentist, pentru menținerea gingiilor sănătoase.

Irigatoarele sunt un suport bun pentru îngrijirea spațiilor interdentare, ele utilizează un flux pulsatoriu de apă sub presiune. Majoritatea dintre ele pot fi personalizate, prin alegerea unui vârf special. În acest mod, ele devin mai eficiente pentru spațiile interdentare mai înguste sau pentru spațiile mai largi. Cu ajutorul unui medic dentist se poate stabili ce vârf este mai adecvat pentru dantură, pentru coroane sau pungi parodontale. La irigator se poate regla ușor presiunea apei în funcție de sensibilitatea danturii. Aceasta poate masa ușor gingiile. Dacă o persoană are gingiile mai sensibile atunci presiunea poate fi mai slabă.

Bacteriile din placă sunt responsabile pentru apariția cariilor și a multor probleme ale dinților și gingiilor, motiv pentru care este indicat să le îndepărtăm în mod regulat, prin periajul dinților de cel puțin două ori pe zi. Un irigator oral poate completa această rutină prin curățarea spațiilor interdentare și poate contribui la îmbunătățirea sănătății gingiilor atunci când este folosit corect.