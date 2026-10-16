Ficatul gras, o consecință negativă a stilului de viață nesănătos VIDEO

Alimentația nesănătoasă și lipsa mișcării nu își pun amprenta doar asupra greutății noastre. Datele medicale arată că și ficatul are de suferit. Medicii spun că steatoza hepatică sau „ficatul gras” reprezintă o consecință a acestui stil de viață nesănătos.

„Până în urmă cu 5, 6 ani vorbeam despre steatoză ca despre o boală generată de consumul de alcool sau de virusuri hepatitice. Viața noastră s-a schimbat, în sensul că suntem mai sedentari, am căpătat obiceiuri alimentare mai puțin sănătoase și metabolismul s-a schimbat. Această modificare a avut consecințe și la nivelul celulelor ficatului. L-a balonizat, l-a îngrășat și a creat o modificare de tip steatoză”, a explicat dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrologie, doctor în medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

O consecință a „ficatului gras” sunt boli cu evoluție ireversibilă. Este vorba despre fibroza hepatică și ciroza hepatică.

„Ar fi fost totul în regulă dacă stadiul încărcării grase a hepatocitului în aceste boli metabolice rămânea la gradul de steatoză. Lucrurile au evoluat către boli cu o evoluție ireversibilă cum ar fi fibroza hepatică sau ciroza hepatică”, a explicat dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrologie, doctor în medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.