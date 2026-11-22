Tratamentul care trebuie oferit pacienților cu adicții provocate de substanțele interzise este unul extrem de complex. El se administrează în regim de urgență, dacă situația o impune, însă trebuie continuat și monitorizat după îndepărtarea reacțiilor acute.

„Traseul pacienților cu adicții diferă în funcție de tipul de substanță ingerată, dar și de diagnosticul stabilit. Uneori ne confruntăm cu urgențe psihiatrice, iar acestea parcug un traseu de tipul serviciul de ambulanță – UPU – secție psihiatrică. Și ne referim la intoxicații acute cu un drog de mare risc, cu agitație psihomotorie, la sevraj destul de grav care pune viața în pericol”, susține dr. CAMELIA DEAC, medic primar psihiatru, doctor în științe medicale – coordonatorul Centrului de Sănătate Mintală, Sp. Clinic de Urgență Cluj-Napoca, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Ulterior tratamentului primit în regim de urgență, pacienții cu adicții își continuă tratamentul pentru a fi monitorizați.

„După tratamentul urgenței medicale psihiatrice, cu acordul pacientului, acesta este referit către noi pentru consolidarea intervenției. Mă refer la extinderea evaluării psihiatrice, pe diverse arii, explorând inclusiv structura de personalitate. Știind că anumite trăsături de personalitate, precum impulsivitatea, căutarea de senzații noi, de recompense imediate, activitatea emoționale, pot predispune la dezvoltarea unui comportament adictiv”, susține dr. CAMELIA DEAC, medic primar psihiatru, doctor în științe medicale – coordonatorul Centrului de Sănătate Mintală, Sp. Clinic de Urgență Cluj-Napoca, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.