Pe 22 noiembrie 2026, Ambasadorii Speranței în Sănătate organizează ediția a II-a a Conferinței Naționale „Pacientul în Centru”, la Hotel Novotel București, Sala Paris.

Evenimentul reunește, într-o abordare multistakeholder, profesioniști din oncologie și sănătate, reprezentanți ai instituțiilor publice, organizații de pacienți, specialiști în suport și parteneri din mediul privat, pentru a pune în dialog experiența pacientului, expertiza medicală, politicile publice și inovația.

Într-un domeniu în care accesul la prevenție și depistare precoce rămâne o vulnerabilitate a României, identificarea unor măsuri aplicabile, care să faciliteze accesul oamenilor la servicii preventive, reprezintă una dintre prioritățile dialogului, alaturi de reducerea barierelor și a disparităților în accesul la diagnostic, tratament și îngrijire.

Conferința va fi moderată de Eugenia Șerban, ca reprezentant al organizatorului și una din cele mai active persoane publice în advocacy oncologic, după propria experiență cu cancerul.

Dialogul va reuni reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), ASSMB, consilieri pe probleme de sănătate, reprezentanți ai Asociației Medicilor de Familie (AMF), invitați din Bruxelles, reprezentanți ai instituțiilor medicale publice și private din întreaga țară, reprezentanți ai mediului privat, reprezentanți ai pacienților, precum și medici renumiți din întregul spectru oncologic.

Obiectivul conferinței este să contribuie la trecerea de la identificarea problemelor la formularea unor priorități și direcții de acțiune pentru îngrijirea oncologică centrată pe pacient. Un rezultat important al ediției va fi Cartea Albă „Pacientul în Centru – România 2026”, document de poziție construit pe baza concluziilor și contribuțiilor rezultate din dialog.

Un dialog relevant pentru viitorul îngrijirii oncologice

Parcursul unei persoane afectate de cancer nu se rezumă la diagnostic și tratament. Accesul la informații, continuitatea îngrijirii, navigarea prin sistem, sprijinul psiho-oncologic, recuperarea și calitatea vieții sunt componente care influențează experiența pacientului și felul în care acesta poate parcurge fiecare etapă.

De aceea, „Pacientul în Centru” propune un cadru de dialog centrat pe pacient, între actorii care pot contribui, la îmbunătățirea acestui parcurs. Conferința reunește perspective care adesea sunt discutate separat, deși influențează împreună experiența pacientului și rezultatele îngrijirii oncologice.

Șase direcții tematice, un singur centru: pacientul

Agenda ediției din 2026 urmărește șase direcții esențiale: Romania in context european;Prevenție și screening; Parcursul pacientului; Inovație și inteligență artificială; Calitatea vieții și Vocea pacientului.

Conferința reunește aproximativ 40 de speakeri de prim rang din domeniul medical, instituțional, academic și al organizațiilor de pacienți, într-un dialog interdisciplinar care aduce împreună experiență, expertiză și perspective complementare.

Printre invitați se numără Nicoleta Pauliuc, senator și membru al Comisiei pentru Sănătate din Senat, Larisa Mezinu-Bălan, președinte CNAS, Dr. Mirela-Mariana Roman, președinte Europa Donna Belgia, Prof. Univ. Dr. Gabriel Kacsó, Prof. Univ. Dr. Adina Croitoru, șef Departament Oncologie Medicală la Institutul Clinic Fundeni, și Ștefana Samfira, actriță, regizoare și pacient oncologic.

Alături de aceștia, medici de renume, reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai organizațiilor de sănătate, specialiști și voci ale pacienților vor contribui la o dezbatere amplă despre prezentul și viitorul îngrijirii oncologice în România.

Agenda completă:

Cartea Albă „Pacientul în Centru – România 2026”: un rezultat care continuă după eveniment

Unul dintre rezultatele urmărite este Cartea Albă „Pacientul în Centru – România 2026”. Documentul va reuni concluzii, recomandări, priorități și modele de bună practică, pornind de la discuțiile conferinței, materialele furnizate de speakeri și contribuțiile documentate ale pacienților și partenerilor.

Cartea Albă este gândită ca un document de poziție și advocacy în oncologie, care să permită continuarea dialogului dincolo de ziua evenimentului. Conținutul său va fi elaborat pe baza contribuțiilor efective și a informațiilor relevante, iar concluziile finale vor fi comunicate după consolidarea lor.

De la București la Bruxelles

„Pacientul în Centru” este planificat să continue in 2027 la Bruxelles. Cartea Albă rezultată din dialogul național va constitui un punct de plecare pentru această etapă europeană, cu obiectivul de a duce mai departe prioritățile identificate în România și de a le pune în dialog cu experiențe și modele de bună practică europene.

Astfel, ediția din 2026 este atât o întâlnire națională, cât și o etapă într-un proces mai amplu: de la experiența pacientului la recomandări, de la dialog la acțiune și de la București la Bruxelles.

Declarații ale organizatorului

„Pentru noi, pacientul în centru înseamnă să ascultăm experiența lui și să o aducem îndialogul în care se conturează prioritățile și deciziile. Ne dorim ca această întâlnire să lase în urmă nu doar idei, ci și direcții de lucru pe care să le putem duce mai departe împreună.”

Eugenia Șerban, președinte al Alianței Ambasadorii Speranței în Sănătate și fost pacient oncologic

„Pacientul în centru nu trebuie să rămână doar un principiu frumos formulat, ci să devinăun criteriu după care construim programe, colaborări și decizii în sănătate. Credem în puterea unei alianțe între oameni, profesioniști și instituții de a transforma experiențele pacienților în inițiative concrete, cu impact real asupra parcursului și calității vieții lor. Aceasta este direcția pe care ne dorim să o construim și să o ducem mai departe.” Ruxandra Baciu, vicepreședinte și coordonator programe – Alianța Ambasadorii Speranței în Sănătate

Invitație adresată presei

Conferința este deschisă reprezentanților mass-media, pe care îi invităm să participe la acest dialog național despre viitorul îngrijirii oncologice, accesul la prevenție și screening și identificarea soluțiilor concrete pentru îmbunătățirea sănătății populației din România. Considerăm că informarea publicului și implicarea presei sunt esențiale pentru ca aceste teme să ajungă în atenția societății și să contribuie la conștientizarea importanței prevenției și a accesului la servicii medicale.

Informații despre conferință

Conferința Națională „Pacientul în Centru” – Ediția a II-a

Data: 22 noiembrie 2026, orele 09:00 – 16:30

Locația: Hotel Novotel București, Calea Victoriei nr. 37B, Sala Paris

Organizator: Alianța Ambasadorii Speranței în Sănătate

Înscrierile se fac pana la data de 20 noiembrie:

https://ambasadoriisperantei.ro/pacientul-in-centru/

Pentru presă: Ruxandra Baciu | Telefon: 0721 366636 | E-mail:

contact@ambasadoriisperantei.ro

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