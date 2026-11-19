Pacientele din județul Argeș pot beneficia, începând cu luna noiembrie, de consultații de senologie și ecografie mamară oferite de echipa Institutului Sânului, coordonată de Dr. Cristian Viișoreanu, în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed.

Serviciile disponibile local sunt integrate în infrastructura medicală MedLife și pot fi completate, în funcție de indicație, cu mamografie, RMN mamar, CT și puncție-biopsie.

Colaborarea facilitează accesul pacientelor din regiune la expertiză specializată în patologia mamară, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de evaluare și investigații medicale mai aproape de casă, cu opțiunea continuării tratamentului chirurgical, atunci când este necesar, alături de echipa Institutului Sânului, în centrul din București.

Pitești, 19 noiembrie 2026: Institutul Sânului, centru specializat în diagnosticul și tratamentul patologiei mamare, parte din Grupul MedLife, ajunge mai aproape de pacientele din Argeș și din județele învecinate, prin consultații de senologie și ecografie mamară oferite în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed Pitești. Începând cu luna noiembrie, pacientele pot beneficia local de prima evaluare de specialitate, în cadrul unui traseu medical care integrează expertiza echipei Institutului Sânului cu infrastructura și serviciile disponibile în rețeaua MedLife.

Inițiativa continuă parteneriatul dintre Grupul MedLife și Institutul Sânului, anunțat în 2024, odată cu integrarea centrului specializat în rețeaua MedLife. Cu sediul central în cadrul MedLife Medical Park din București, Institutul își extinde astfel prezența la nivel național prin colaborarea cu echipa MedLife Solomed Pitești.

Debutul colaborării pe plan local a fost marcat printr-un eveniment organizat pe 19 noiembrie, în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed Pitești, deschisă în iulie 2025. Întâlnirea a reunit reprezentanții celor două echipe medicale și a adus în discuție importanța accesului la servicii specializate pentru sănătatea sânului, precum și posibilitățile de evaluare și diagnostic disponibile pacientelor din regiune.

„Pentru pacientele din Argeș, această colaborare înseamnă, în primul rând, posibilitatea de a beneficia de o primă evaluare efectuată de specialiștii Institutului Sânului, fără a fi nevoie să se deplaseze la București. În același timp, prin infrastructura MedLife Solomed Pitești putem asigura continuitatea investigațiilor și putem construi un traseu medical cât mai clar, de la consultație și diagnostic până la stabilirea conduitei terapeutice. Ne dorim ca pacientele din regiune să găsească aici atât expertiza de care au nevoie, cât și coordonarea necesară pe parcursul întregii evaluări”, a declarat Dr. Cristian Lamba, Manager și Fondator MedLife Solomed Pitești.

Un traseu medical la îndemâna pacientelor

În funcție de particularitățile fiecărui caz, pe lângă consultațiile senologice și ecografiile mamare oferite pe plan local de echipa Institutului Sânului, evaluarea poate fi completată cu investigații suplimentare, precum mamografie, RMN mamar, CT sau puncție-biopsie, efectuate în aceeași locație.

Cazurile complexe care necesită evaluare multidisciplinară sunt discutate în comisia oncologică, iar atunci când diagnosticul indică necesitatea unei intervenții chirurgicale, cazul poate fi preluat în continuare de echipa Institutului Sânului, în cadrul MedLife Medical Park din București, fără reluarea etapelor de evaluare deja parcurse. Astfel, pacientele pot parcurge mai aproape de casă o parte importantă a traseului medical, de la consultație și investigații până la stabilirea diagnosticului și, atunci când este necesar, continuarea tratamentului chirurgical.

În perioada următoare, echipa va fi extinsă sub coordonarea Institutului Sânului, cu obiectivul de a crește accesul pacientelor din regiune la servicii specializate pentru sănătatea sânului.

„Prevenția, controalele periodice și evaluarea corectă a oricăror modificări la nivelul sânului sunt esențiale pentru sănătatea femeilor, indiferent de vârstă sau zona în care locuiesc. Prin prezența noastră la Pitești, ne dorim ca pacientele din Argeș să beneficieze de aceeași grijă, de aceleași standarde și de experiența echipei în tratamentul patologiei mamare”, a declarat Dr. Cristian Viișoreanu, fondator al Institutului Sânului și coordonator al echipei medicale.

„Este o bucurie și, în același timp, o responsabilitate să anunțăm prezența Institutului Sânului în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed Pitești. Am dorit ca această prezență să fie construită în jurul unui principiu esențial: colaborarea medicală. Cancerul de sân nu este doar o provocare medicală, ci și una socială, iar răspunsul nostru trebuie să fie unul coordonat, multidisciplinar și centrat pe pacientă. Prin acest parteneriat, ne dorim să construim o punte între expertiza Institutului Sânului și comunitatea medicală din județul Argeș”, a declarat Dana Viișoreanu, Manager General Institutul Sânului.

Dr. Cristian Viișoreanu, medic primar chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgie oncologică, are o experiență de peste 20 de ani în tratamentul chirurgical al patologiei mamare. Potrivit informațiilor furnizate de Institut, medicul are peste 15.000 de intervenții chirurgicale realizate și peste 2.000 de paciente noi evaluate anual în cadrul centrului.

În acest an, Dr. Cristian Viișoreanu a obținut acreditarea Master Surgeon in Breast Treatment, acordată de Surgical Review Corporation, recunoaștere acordată pentru respectarea unor standarde ridicate în îngrijirea și siguranța pacientelor.

Consultațiile oferite de echipa Institutului Sânului și investigațiile se desfășoară în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed Pitești, din Calea Craiovei nr. 44–46, Pitești, județul Argeș.

Pentru a beneficia de serviciile oferite de echipa Institutului Sânului, pacientele pot face programări la numerele 0737 877 880, 0737 877 880 și 0248 950.

Despre Institutul Sânului

Institutul Sânului a fost fondat în 2018 de Dr. Cristian Viișoreanu și este dedicat sănătății sânului, oferind pacientelor acces la evaluare specializată, investigații, diagnostic și tratament într-un model integrat de îngrijire. Fiecare caz este evaluat în detaliu de o echipă de specialiști și, atunci când este necesar, discutat în comisia oncologică, astfel încât decizia medicală să țină cont de toate informațiile relevante.

Din 2024, Institutul Sânului este integrat în rețeaua MedLife, parteneriat prin care centrul își desfășoară activitatea în cadrul MedLife Medical Park din București. Prin această colaborare, expertiza echipei Institutului Sânului este completată de infrastructura și serviciile medicale ale Grupului MedLife, pentru a susține un parcurs cât mai complet pentru pacientele cu patologie mamară.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.