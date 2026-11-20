Foarte mulți oameni se gândesc la faptul că mișcarea ne ajută să scăpăm de kilogramele excesive. În realitate, beneficiile sportului pentru organism sunt mult mai multe și nu au legătură doar cu aspectul fizic.

„La tinerețe toată lumea se gândește la aspectul fizic. Abia pe urmă se conștientizează aspectele legate de mobilitate, de flexibilitate, de rezistență musculară. Odihnă, stare psihică mai bună. Sportul ne ajută în alt mod decât aspectul fizic. Aspectul fizic e pus pe primul loc, dar nu este totul”, susține Oana Niță, instructor de fitness și tehnician nutriționist, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Prin sport se dezvoltă masa musculară. O musculatură fermă și puternică ne poate ajuta ca, odată cu trecerea anilor, să ne păstrăm mobilitatea din anii tinereții.

„Masa musculară să facem tot ce facem în fiecare zi. Să ne deplasăm. Cu cât masa musculară este mai dezvoltată, cu atât problemele de mobilitate specifice înaintării în vârstă se diminuează”, mai spune Oana Niță, instructor de fitness și tehnician nutriționist, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.