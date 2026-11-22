Într-o lume a dezinformării, transmiterea informației corecte către public devine o adevărată provocare. Realizatorii de emisiuni onești caută însă soluții pentru ca cei care-i urmăresc să primească doar informațiile care contează, combătând fenomenul fake-news. Consuela Bălașa, realizatoarea emisiunii „De vorbă cu medicul” de la Medika TV, a vorbit despre felul în care a construit emisiunea pe care o prezintă astfel încât telespectatorii săi să primească informații corecte și obiective din domeniul sănătății.

Consuela Bălașa, realizatoare Medika TV, a construit emisiunea „De vorbă cu medicul”, astfel încât să demonteze miturile despre sănătate.

„Sunt extrem de eficientă și logică. Și atunci am în fiecare emisiune o rubrică despre mituri. Acord aproape de sfârșitul fiecărei emisiuni 5, 7 minute în care dezbatem miturile despre subiectele abordate. Discutăm despre acele propoziții pe care oamenii ajung să le creadă. Uneori ajung să le creadă pe bună dreptate pentru că, în urmă cu X ani acela era adevărul propagat, alte ori ajung să le creadă din cauza dezinformării, a marketingului bine făcut în sensul de a face bani nu bine oamenilor”, susține CONSUELA BĂLAȘA, realizator Medika TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Totodată, în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul„, telespectatorii pot afla rapid răspunsurile la problemele medicale care le sunt de interes.

„Avem, de asemenea, rubrica de întrebări fulger care cer răspuns rapid încât cei de acasă, dacă nu pot urmări toată emisiunea și răspunsurile laborioase, au și varianta de a fi eficienți și punctuali”, mai spune CONSUELA BĂLAȘA, realizator Medika TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.