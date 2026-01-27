ADHD la adulți: fenomen ignorat în România. Semne, riscuri și ce arată qEEG înainte de diagnostic

ADHD-ul nu este doar o problemă a copilăriei. Mii de adulți din România trăiesc zilnic cu simptome de ADHD nediagnosticat, fără să știe ce se întâmplă cu ei. Întârzierile, impulsivitatea, procrastinarea, uitarea, dificultățile în gestionarea timpului sau problemele în relații sunt adesea puse pe seama „lipsei de organizare” sau „stresului”. În realitate, pentru unii oameni, aceste simptome sunt manifestările unei tulburări neurologice reale: ADHD la adulți.

Un diagnostic care lipsește din peisajul medical românesc

Deși ADHD-ul este recunoscut ca tulburare neuropsihică în manualele de psihiatrie, în România el rămâne puțin diagnosticat la adulți. Mulți medici nu îl evaluează în mod specific, iar pacienții nu îl suspectează. În lipsa unei culturi a sănătății mentale axate pe neurodiversitate, adultul cu ADHD este adesea greșit etichetat ca „neglijent”, „leneș” sau „neatent”.

Cifre îngrijorătoare la nivel european

Potrivit datelor publicate de European Network for Adult ADHD, prevalența ADHD-ului la adulți este estimată la 2,5% din populația generală. Asta înseamnă că în România, aproximativ 400.000 de adulți ar putea avea ADHD însă majoritatea nu sunt diagnosticați, iar mulți dintre ei ajung la medic abia în urma epuizării, burnout-ului sau depresiei asociate.

ADHD la adult: semnele pe care le ignorăm

Simptomele nu sunt identice cu cele din copilărie. La adulți, ADHD-ul se manifestă frecvent prin:

dificultăți în gestionarea sarcinilor și a timpului

uitare frecventă (inclusiv a întâlnirilor sau sarcinilor esențiale)

tendința de a amâna constant (procrastinare)

hiperactivitate mentală sau verbală

impulsivitate în decizii sau reacții

dificultăți de concentrare în medii zgomotoase

oboseală mentală, anxietate, iritabilitate

Aceste simptome afectează cariera, relațiile personale și stima de sine. Mulți adulți ajung să compenseze prin efort excesiv, dezvoltând strategii de supraviețuire care, în timp, devin surse de epuizare psihică.

qEEG: o hartă a creierului înainte de diagnostic

La Institutul BrainMap, procesul de evaluare a ADHD-ului pornește de la o analiză qEEG – o tehnologie de scanare cerebrală care măsoară activitatea electrică a creierului. În doar 15 minute, qEEG poate evidenția dezechilibrele din rețelele neuronale implicate în atenție, controlul impulsurilor sau procesarea informației.

„Am avut pacienți care au trecut prin ani de terapie și au crezut că au probleme de personalitate. Doar după analiza qEEG au înțeles că funcționarea creierului lor este diferită și că, de fapt, se confruntă cu ADHD. Această înțelegere a fost primul pas spre eliberare și strategie reală.” – spune Psih. Clin. Alina Robu, cofondatoare BrainMap.

Ce se întâmplă după scanare?

Datele înregistrate de qEEG sunt analizate de specialiștii Institutului BrainMap, care identifică tiparele de activitate cerebrală asociate cu ADHD. Dacă se confirmă prezența acestor tipare, se recomandă un protocol personalizat de antrenamente cerebrale: Neurofeedback Plus.

Neurofeedback Plus: când tratamentul se adaptează creierului tău

Neurofeedback Plus este un protocol unic în Europa care combină șase tehnologii neuroștiințifice într-un plan personalizat: neurofeedback clasic, realitate virtuală, stimulare vagală, fotobiomodulație, coerență inimă-creier și respirație ghidată. Scopul: reglarea dezechilibrelor neuronale care stau la baza simptomelor ADHD.

Beneficii pentru adulții cu ADHD:

creșterea capacității de concentrare și focus

îmbunătățirea organizării mentale

reducerea impulsivității și a agitației mentale

somn mai profund și odihnitor

reducerea epuizării mentale și emoționale

De ce această metodă este diferită de terapiile clasice?

Spre deosebire de abordările bazate pe chestionare sau observații clinice, qEEG oferă date obiective despre funcționarea creierului. Iar Neurofeedback Plus nu presupune medicație, nu are efecte adverse și oferă rezultate vizibile în 10–20 de sesiuni. Pentru mulți adulți care nu au răspuns la terapiile convenționale, această abordare a însemnat în sfârșit o direcție clară și eficientă.

Când e timpul să investighezi ADHD-ul?

Dacă te regăsești în simptomele descrise, dacă ești mereu obosit mental, simți că „te sabotezi singur” sau ai impresia că îți pierzi controlul asupra propriei vieți, este momentul să faci un pas concret spre claritate. ADHD-ul la adult nu este o sentință, ci o condiție care poate fi înțeleasă, gestionată și, cu ajutorul neurotehnologiei, reglată în mod real.

Institutul BrainMap oferă această posibilitate în România: o evaluare obiectivă a creierului și un tratament modern, validat științific, adaptat la realitatea fiecărui pacient.