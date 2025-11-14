Află dacă ai risc de cancer pulmonar. MedLife oferă reducere de 50% la Testul Early CDT

Rețeaua MedLife lansează o campanie cu impact major asupra sănătății, oferind acces la depistarea precoce a cancerului pulmonar. Între 13 și 19 noiembrie 2025, românii au ocazia să efectueze Testul Early CDT pentru cancerul pulmonar, primul de acest tip disponibil în România, cu o reducere de 50%. Testul detectează riscul apariției unuia dintre cele mai agresive tipuri de cancer cu ani înainte de apariția simptomelor sau a leziunilor imagistice.

Early CDT este un test de screening, recomandat persoanelor fără simptome, dar cu factori de risc sau preocupări legate de sănătatea pulmonară. El indică gradul de risc (scăzut, moderat sau crescut) de a dezvolta cancer pulmonar, cu o medie de 4 ani înainte, uneori chiar cu 9 ani înainte ca un diagnostic medical să fie pus.

Timp de câteva zile, testul Early CDT este la jumătate de preț, iar promoția MedLife este limitată la 70 de teste la nivel național, fiind disponibilă în ordinea solicitărilor, așadar grăbește-te dacă vrei să beneficiezi de reducere.

Cancerul pulmonar, principala cauză de mortalitate prin cancer

Cancerul pulmonar este pe primul loc ca mortalitate la nivel mondial, provocând peste 1,8 milioane de decese anual, mai multe decât cancerul de sân, de colon și de prostată la un loc. Rata de supraviețuire la 5 ani este, în medie, sub 20%, o cifră sumbră cauzată, în mare parte, de diagnosticarea în stadii avansate (III sau IV).

În România se înregistrează anual circa 8.500 de cazuri noi la bărbați, iar boala rămâne principala cauză de deces prin cancer la bărbați și printre primele trei la femei. Rata de supraviețuire la 5 ani pentru cancerul pulmonar în țara noastră este de doar 11%, fiind sub media Uniunii Europene (circa 15%), o diferență care se datorează în principal diagnosticării tardive. Depistarea timpurie este singura cale de a crește șansele de supraviețuire.

Studiul ECLS: Testarea reduce cu 36% cazurile în stadii avansate

Early CDT este un test de sânge neinvaziv care se bazează pe detectarea autoanticorpilor specifici. Utilitatea sa în intervenția timpurie a fost validată în cadrul unuia dintre cele mai importante studii clinice din domeniu: Studiul ECLS(Early Diagnosis of Lung Cancer Scotland), care a arătat că efectuarea testului Early CDT, urmată de CT (dacă testul era pozitiv) a dus la o reducere semnificativă de 36% a numărului de cazuri de cancer pulmonar diagnosticate în stadii avansate.

Early CDT, simplu și accesibil în România

Testul Early CDT se face rapid, printr-o simplă probă de sânge, similară oricărei analize de rutină. Rezultatul este eliberat în maximum 15 zile lucrătoare și oferă o evaluare a riscului de a dezvolta cancer pulmonar.

Acționează acum, dacă vrei să profiți de reducerea de preț de 50% la Early CDT! Ai ocazia să faci cea mai bună investiție – cea în sănătatea ta. Promoția și regulamentul campaniei pot fi accesate aici: https://www.medlife.ro/promotii/50-discount-test-early-cdt.

Surse:

https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/900-world-fact-sheet.pdf

https://insp.gov.ro/wp-content/uploads/2024/03/Profil-de-tara-privind-cancerul-2023.pdf

https://publications.ersnet.org/content/erj/57/1/2000670