Alertă sanitară în China din cauza țânțarilor: 7000 de cazuri de infectări cu virusul Chikungunya

Virusul Chikungunya, transmis prin înțepăturile de țânțari, face ravagii în China. Autoritățile sanitare din provincia Guangdong transmit faptul că numărul cazurilor a ajuns la 7000, transmite BBC.

Cel mai grav afectat oraș al acestei provincii chineze este Foshan, pacienții descoperiți cu Chikungunya fiind obligați să rămână în spital, în carantină. Ei pot să revină acasă abia după ce testele devin negative.

Ce este Chikungunya și care sunt simptomele?

Transmis prin înțepătura de țânțar, virusul Chikungunya provoacă febră și dureri articulare severe care, uneori, pot dura ani întregi. Cu toate acestea virusul nu este unul moral. Majoritatea persoanelor dezvoltă simptomele într-un interval de 3 până la 7 zile de la momentul înțepăturii țânțarilor infectați.

Alte simptome includ erupțiile cutanate, durerile de cap și durerile musculare. Persoanele care prezintă cele mai mari riscuri sunt nou-născuții, vârstnicii și cei cu afecțiuni preexistente, precum bolile de inimă sau diabetul.

Deși nu există un tratament curativ, din fericire decesele provocate de acest virus sunt extrem de rare. Acest virus a fost descoperit pentru prima dată în Tanzania, în anul 1952, răspândindu-se ulterior în alte țări din Africa subsahariană și Asia de Sud-Est. Prezența virusului a fost raportată până în prezent în peste 100 de țări.