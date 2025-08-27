Alexandru Rogobete: 1,35 miliarde de lei investiți în sănătate, în doar 64 de zile

Ministrul Sănătății a anunțat că, în mai puțin de două luni, au fost direcționate 1,35 miliarde de lei din Planul Național de Redresare și Reziliență către spitale și unități medicale din România.

Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că la preluarea mandatului a continuat proiectele începute împreună cu echipa de la minister și a accelerat ritmul plăților pentru a obține rezultate rapide și vizibile. „Obiectivul a fost clar: să aducem rezultate rapide și vizibile pentru pacienți și pentru spitale cu fapte, nu cu discursuri”, a declarat acesta.

În primele cinci săptămâni au fost achitate peste 700 de milioane de lei, iar în luna august s-au adăugat încă 650 de milioane de lei. Fondurile au fost folosite pentru modernizarea secțiilor ATI, dotarea spitalelor cu aparatură de ultimă generație, dezvoltarea ambulatoriilor, îmbunătățirea condițiilor din secțiile pentru nou-născuți și pentru înființarea centrelor comunitare integrate.

„În sănătate, eficiența administrativă înseamnă vieți salvate și încredere recâștigată. Astăzi putem spune că sănătatea nu mai rămâne blocată în hârtii și promisiuni – sănătatea se transformă”, a subliniat ministrul.