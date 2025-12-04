Alexandru Rogobete, critic la adresa Apelor Române și Ministerului Mediului: Unitățile critice ar fi trebuit anunțate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aduce acuzații în scandalul crizei apei din județul Prahova. Oficialul susține că Administrația Națională Apele Române și Ministerul Mediului ar fi instituțiile responsabile pentru întreaga situație.

„Când tu ştii că ai un risc să opreşti apa într-un judeţ, unităţile critice ar fi trebuit anunţate. Prin unitate critică vorbim de spital, ISU, Ambulanţă, staţie de pompieri, cămine de bătrâni. Am fi redus activitatea” atrage atenție Alexandru Rogobete.

Despre vizita pe care a întreprins-o în cele cinci spitale prahove, ministrul Alexandru Rogobete spune că: „Am găsit un personal medical care s-a coalizat şi care chiar încearcă să facă faţă acestei situaţii dificile. Nu este vina lor că sunt în această situaţie. Rolul meu este să protejez pacienţii şi să evităm un risc epidemiologic masiv. Acesta e motivul pentru care am spus: stop joc, nu se mai internează nimic până când apa potabilă nu revine în instalaţia centralizată. Spitalele nu vor rezista un timp îndelungat”