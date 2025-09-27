Alexandru Rogobete despre tragedia de la Iași: „S-a produs din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor”

Corpul de Control al Ministerului Sănătății a început o amplă verificare a activității desfășurată în cadrul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, acolo unde 6 copii au murit din cauza infectării cu o bacterie pe care au luat-o din spital, în timp ce erau internați pe secția ATI a unității medicale. Într-o declarație publică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre măsurile care se vor lua în perioada următoare și care vizează acest spital.

„ Crearea unui program național AP-IAAM, finanțat direct de Ministerul Sănătății, pentru achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție, echipamente, filtre HEPA și consumabile pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale. Modificări legislative și training obligatoriu pentru tot personalul medical privind prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale. Extinderea echipei secțiilor ATI cu personal specializat și format corespunzător în controlul și monitorizarea infecțiilor (inclusiv prin posibilitatea de includere a medicilor epidemiologi în normativul de personal al secțiilor ATI). Sancțiuni clare și aplicabile imediat pentru nerespectarea protocoalelor specifice pentru controlul, monitorizarea și limitarea infecțiilor nosocomiale.

Totodată, oficialul dă vina pe nerespectarea protocoalelor și indiferența autorităților sanitare locale, precizând că tragedia s-ar fi putut evita.

„Această tragedie nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Totodată, oficialul a cerut mai multe demisii în urma acestei tragedii. Detalii puteți citi aici.