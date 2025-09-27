Ministrul Sănătății, control-fulger la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. A dispus demiterea conducerii spitalului și DSP Iași

În urma tragediei petrecute la Spitalul „Sfânta Maria” Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a realizat o vizită de lucru în cadrul unității medicale. Printre măsurile solicitare, oficialul a cerut ca directorul Direcției de Sănătate Publică Iași și cel al spitalului să fie demiși. De asemenea, ministru a precizat că va face public raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății.

„Am dispus demiterea conducerii DSP Iași și am solicitat Președintelui CJ Iași schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale. Raportul Corpului de Control va fi făcut public, pentru a asigura transparență și responsabilitate. Nu exclud noi demiteri și sancțiuni. Pot să înțeleg multe, dar nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ NU vor fi tolerate. Nu mai merge „las’ că e bine și așa”! Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!” a precizat ministrul Sănătății.

Ca reacție la solicitarea ministrului Sănătății, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, instituție care administrează Spitalul „Sfânta Maria”, susține că va analiza luni dimineață solicitarea privind demiterea managerului unității medicale.

„Situaţia din punct de vedere managerial şi administrativ o vom analiza luni dimineaţă la prima oră. Vrem să transmitem un mesaj ferm: copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate” susține Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Reamintim faptul că, vineri, 26 septembrie 2025, în cadrul Spitalului de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, 6 copii internați pe secția ATI a unității medicale și-au pierdut viața din cauza infectării cu o bacterie pe care au luat-o din spital. De asemenea, Alexandru Rogobete a solicitat și aplicarea altor măsuri. Toate detaliile, aici.