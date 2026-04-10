Amenzi record aplicate de ANSVSA înainte de Paște

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a desfăşurat în perioada 31 martie – 7 aprilie 2026, a doua etapă a controalelor premergătoare Sărbătorilor Pascale.

ANSVSA a verificat

respectarea condiţiilor de igienă în care sunt produse

depozitate, transportate

comercializate produsele alimentare de origine animală şi nonanimală

conformitatea documentelor însoţitoare

trasabilitatea

etichetarea

marcarea produselor destinate consumului uman

Au fost verificate 4.291 de unităţi

supermarketuri

carmangerii

magazine alimentare

unităţi de procesare a laptelui

restaurante

depozite frigorifice

unităţi de fabricare a pâinii

laboratoare de cofetărie-patiserie

pieţe agroalimentare

mijloace de transport supuse controalelor în trafic

Au fost aplicate

274 de sancţiuni contravenţionale

în valoare totală de 2.150.800 lei

158 de avertismente

12 ordonanţe de suspendare a activităţii

patru ordonanţe de interzicere a activităţii

au fost retrase oficial 1.849 kilograme de produse de origine animală şi nonanimală, care urmează să fie distruse.

Printre produsele retrase

ouă, carne tocată, carne preparată de pasăre, peşte, icre, produse zaharoase, sucuri şi diferite produse de cofetărie.

Printre principalele neconformităţi constatate de inspectori s-au numărat

expunerea la vânzare a peştelui fără asigurarea lanţului de frig

neanunţarea începerii activităţii

manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

organizarea de târguri săptămânale în spaţii neaprobate sanitar-veterinar

nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare

depozitare şi comercializare a produselor alimentare

deficienţe ale spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor de lucru

deficienţe în implementarea programului HACCP

utilizarea unor mijloace de transport neigienizate corespunzător

existenţa unor fişe de sănătate animală nevizate

„Rezultatele acestor controale arată clar că vigilenţa trebuie menţinută la cel mai înalt nivel în perioada premergătoare sărbătorilor.

Miza noastră este una directă şi foarte concretă: protejarea sănătăţii cetăţenilor.