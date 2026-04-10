Amenzi record aplicate de ANSVSA înainte de Paște

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a desfăşurat în perioada 31 martie – 7 aprilie 2026, a doua etapă a controalelor premergătoare Sărbătorilor Pascale.
ANSVSA a verificat
- respectarea condiţiilor de igienă în care sunt produse
- depozitate, transportate
- comercializate produsele alimentare de origine animală şi nonanimală
- conformitatea documentelor însoţitoare
- trasabilitatea
- etichetarea
- marcarea produselor destinate consumului uman
Au fost verificate 4.291 de unităţi
- supermarketuri
- carmangerii
- magazine alimentare
- unităţi de procesare a laptelui
- restaurante
- depozite frigorifice
- unităţi de fabricare a pâinii
- laboratoare de cofetărie-patiserie
- pieţe agroalimentare
- mijloace de transport supuse controalelor în trafic
Au fost aplicate
- 274 de sancţiuni contravenţionale
- în valoare totală de 2.150.800 lei
- 158 de avertismente
- 12 ordonanţe de suspendare a activităţii
- patru ordonanţe de interzicere a activităţii
- au fost retrase oficial 1.849 kilograme de produse de origine animală şi nonanimală, care urmează să fie distruse.
Printre produsele retrase
ouă, carne tocată, carne preparată de pasăre, peşte, icre, produse zaharoase, sucuri şi diferite produse de cofetărie.
Printre principalele neconformităţi constatate de inspectori s-au numărat
- expunerea la vânzare a peştelui fără asigurarea lanţului de frig
- neanunţarea începerii activităţii
- manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
- organizarea de târguri săptămânale în spaţii neaprobate sanitar-veterinar
- nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare
- depozitare şi comercializare a produselor alimentare
- deficienţe ale spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor de lucru
- deficienţe în implementarea programului HACCP
- utilizarea unor mijloace de transport neigienizate corespunzător
- existenţa unor fişe de sănătate animală nevizate
„Rezultatele acestor controale arată clar că vigilenţa trebuie menţinută la cel mai înalt nivel în perioada premergătoare sărbătorilor.
Miza noastră este una directă şi foarte concretă: protejarea sănătăţii cetăţenilor.