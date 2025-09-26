Anchetă penală în cazul copiilor morți la Spitalul „Sfânta Maria” Iași

IPJ Iași s-a sesizat din oficiu în urma informațiilor apărute în presă referitoare la moartea celor 6 copii internați pe secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Se pare că micuții au murit din cauza infectării cu o bacterie periculoasă, Serratia Marcesces.

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi s-au sesizat din oficiu, iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unităţii de parchet competente” potrivit IPJ Iași.

Într-un raport preliminar, Ministerul Sănătății a descoperit mai multe nereguli referitoare la activitatea de pe secția ATI a spitalului ieșean.

„Am dispus de urgenţă un control comun, al şefului Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii şi al şefului Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii, care se vor deplasa de urgenţă la Iaşi, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătăţii, pentru evaluarea situaţiei la faţa locului şi întocmirea unui raport de control. Se vor aplica sancţiuni contravenţionale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de muşamalizarea şi neraportarea infecţiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Până acum au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale:

Epidemiologul spitalului – 10 mii de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale;

Medic ATI – 10 mii de lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor

Unitatea medicală – 50 mii de lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor

În momentul de față s-au suspendat internările pe secția ATI a unității medicale și limitare accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor.

Bacteria Serratia Marcesces este extrem de periculoasă și poate pune viața pacienților în pericol. Despre acest subiect MedikaTV.ro a scris aici