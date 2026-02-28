Anxietatea funcțională ne dă viața peste cap, dar refuzăm să o acceptăm VIDEO

Anxietatea funcțională este acea formă de anxietate în care o persoană reușește să funcționeze bine în viața de zi cu zi, dar în interiorul său trăiește o stare de tensiune continuă, îngrijorare sau epuizare.

Foarte mulți oameni nu sunt conștienți de această anxietate funcțională și consideră că unele stări sunt complet normale.

„Oamenii care au anxietate funcțională nu-și dau seama de ea. O să spună că totul este în regulă cu ei. Li se pare normal, de exemplu, să fie iritați în trafic spunând că așa face toată lumea. Ceilalți din jur o observă și văd că este excesiv de reactivă persoana respectivă și explicându-i că are asta se supără” susține Alina Robu, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ și terapeut neutofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Parte a procesului de diagnosticare a anxietății funcționale și de conștientizare a sa este realizarea unei hărți a creierului.

„Făcând harta creierului, practic urmărim în ce măsură validăm sau nu ceea ce omul spune că simte. Ei înăuntru lui simte aceste schimbări, nu le verbalizează, dar are idee despre ceea ce se întâmplă în interior” este de părere dr. Diana Nemeș, medic generalist și terapeut neurofeedback, co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.