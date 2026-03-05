Aparatele dentare transparente, alternativa modernă pentru un zâmbet perfect aliniat VIDEO

Tratamentele ortodontice au evoluat foarte mult în ultimii ani datorită tehnologiei și inteligenței artificiale. Aparatele dentare moderne, precum alignerele dentare, sunt mult mai ușor de aplicat și sunt purtate cu ușurință de cei care își doresc un zâmbet perfect aliniat.

Ca multe alte ramuri ale stomatologiei, și ortodonția depinde astăzi de evoluția tehnologică. Consultațiile din trecut, bazate foarte mult pe tehnici manuale, au fost înlocuite de soft-uri specializate. Sunt mult mai precise și contribuie la realizarea de aparate dentare care se potrivesc perfect pe dinți, reducând totodată durata tratamentului.

„În ortodonție, s-a trecut de la o abordare preponderent manuală, la o abordare digitală”, explică dr. Cristina Mudrenco, medic specialist în Ortodonție și Ortopedie Dento-facială – Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Scanare digitală pentru alinierea dinților

Astăzi, tratamentul cu alignere este modern, deoarece fluxul de lucru este 100% digital, începând de la scanarea intraorală până la simularea 3D a rezultatului. Rezultatele acestor investigații imagistice sunt introduse în soft-uri speciale, care creează gutierele complet personalizate.

„Acum, de exemplu, avem la dispoziție scannerele intraorale care captează imagini 3D și putem realiza amprentarea necesară, într-un timp foarte scurt. În cadrul clinicilor noastre, mai folosim un scanner revoluționar, care înregistrează în timp real mișcarea maxilarului și ne permite să identificăm rapid toate aspectele legate de ocluzie. Aceste date ne ajută enorm în stabilirea tratamentului, dar și în etapa protetică, când sunt necesare fațete sau coroane dentare.”, mai spune dr. Cristina Mudrenco, medic specialist în Ortodonție și Ortopedie Dento-facială – Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.