Aritmia reprezintă o tulburare a modului în care impulsul electric este transmis către inimă. Acest fenomen trebuie investigat de către specialiști, având în vedere faptul că simptomele pe care le provoacă pot fi supărătoare.

„Cred că nu este zi să nu descoperim aritmii. Pacienții vin cel mai des din cauza lipsei de aer, simt durere în piept, susțin că obosesc și îi doare capul. La fel de semnificative sunt și plapitațiile. Palpitațiile nu sunt diagnostic. Ele reprezintă un simptom că ceva se întâmplă cu inima, ceva nu bate bine”, susține dr. FLORIN BARBU, medic specialist cardiologie, Spitalul Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Specialiștii susțin faptul că există mai multe forme prin care aritmiile se manifestă.

„Aritmiile reprezintă orice fel de tulburare a modului în care impulsul electric se formează sau se transmite în inimă. Avem aritmii rapide, când inima o ia la galop, sau aritmii neregulate, precum fibrilația atrială sau extrasistole”, mai spune dr. FLORIN BARBU, medic specialist cardiologie, Spitalul Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.