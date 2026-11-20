Educația în timpul copilăriei joacă un rol semnificativ în dezvoltarea creierului. Specialiștii susțin că există studii semnificative care amintesc despre faptul că persoanele cu o educație precară au un risc mai mare de a dezvolta tulburări cognitive așa cum este boala Alzheimer.

Rolul educației în ceea ce privește sănătatea creierului este de a dezvolta rezerva cognitivă, adică acea capacitate a creierului de a se dezvolta. În lipsa ei, predispoziția pentru boli neurocognitive este mai ridicat, spun medicii.

„Într-o anumită măsură, rezerva cognitivă poate fi văzută ca un cont de economii, pentru că noi putem să adăugăm acolo niște, să le spunem bănuți, prin ceea ce facem prin capacitățile noastre cognitive, de-a lungul întregii vieți. Chiar și în copilărie. Un raport al Comisiei Lancet spune că educația deficitară din timpul copilăriei duce la riscul de a face Alzheimer și alte tulburări neurocognitive”, susține dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ceea ce este important de știut este faptul că pentru dezvoltarea rezervei cognitive, procesele educaționale trebuie inițiate în perioada copilăriei și dezvoltate pe parcursul întregii vieți.

„Educația se formează, în primul rând în perioada copilăriei. Deci, copilăria contează pentru formarea rezervei cognitive și, ulterior, alte procese pe care le facem de-a lungul vieții”, susține dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.