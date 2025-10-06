Avertisment OMS: Țigările electronice, tot mai populare în rândul copiilor

Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă cu privire la un nou val de dependență de nicotină, pe fondul creșterii utilizării țigărilor electronice. Se estimează că peste 100 de milioane de oameni au deja această adicție, iar ceea ce este mai îngrijorător este faptul că dintre aceștia, 15 milioane sunt copii.

Europa se situează pe primele locuri la nivel mondial în ceea ce privește consumul de tutun, depășind Asia de Sud-Est, potrivit OMS.

Datele din 2024 ale OMS arată că peste 21% dintre europenii cu vârsta de 15 ani consumă tutun sau produse din tutun. Dependența de de tutun este generată de utilizarea excesivă a țigărilor electronice.

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția cu privire la faptul că peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume au dependență de tutun din cauza acestor dispozitive de vapat, iar 15 milioane dintre aceștia sunt copii.

Raportul OMS mai evidențiază faptul că cei mici au de nouă ori mai multe șanse să fie atrași de țigările electronice, prin comparație cu adulții.

„Deși sunt promovate ca o alternativă la țigărilor clasice și ca o metodă de reducere a riscurilor pentru sănătate pe care le provoacă, în realitate țigările electronice îi fac pe copii dependenți de nicotină mult mai repede” atrage anteția dr. Etienne Krug, expert în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății.