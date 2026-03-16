Aviz pentru bugetul Ministerului Sănătății. Rogobete: Este mai mare decât execuția în 2025

FacebookEmailWhatsApp

Bugetul Ministerului Sănătății a primit avizul din partea comisiilor Camerei Deputaților și Senatului, fiind mai mare decât execuția din anul precedent.

Cu toate acestea, Alexandru Rogobete a atras atenția că pentru unele programe de sănătate și pentru cele de screening ar putea fi nevoie de o suplimentare a fondurilor.

„S-a primit avizul pentru bugetul pe anul 2026, este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025. Evident că mă aştept ca în zona programelor naţionale de sănătate şi a programelor de screening ca să fie necesară o sumă suplimentară. Mă aștept la o rectificare undeva în vară, toamnă, când se va face, unde aceste programe să fie completate” a precizat ministrul Sănătății.

Acesta a precizat că bugetul Ministerului Sănătăţii este mai mare cu 3,5 miliarde de lei faţă de execuţia anului precedent, dar este ”mai mic faţă de alocarea iniţială de anul trecut”.

”Aşa cum bine ştiţi, Ministerul Sănătăţii are o execuţie astăzi de 88% din Planul Naţiunal de Redresare şi Rezilinţă. Toate măsurile pe care le-am început anul trecut şi pe care ni le dorim anul acesta vor fi pornite în prima parte a anului, însă bugetul nu va fi necesar până la finalul anului 2026. Din acest motiv, am spus că cu siguranţă va fi nevoie de o rectificare pozitivă pe finalul anului pentru a completa aceste programe. Dar prin modalitatea în care construim programele şi distribuim sumele aferente acestora, încercăm să pornim toate programe importante, în special cele de schimb şi prevenţie pe care le-am anunţat şi care sunt absolut necesare”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Principalele simptome ale menopauzei VIDEO

Cu o simptomatologie vastă, menopauza nu este însă o afecțiune, ci un proces fiziologic normal. Schimbările prin care trece organismul femeii ajunsă la această etapă a vieții sunt semnificative, dar…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro