Aviz pentru bugetul Ministerului Sănătății. Rogobete: Este mai mare decât execuția în 2025

Bugetul Ministerului Sănătății a primit avizul din partea comisiilor Camerei Deputaților și Senatului, fiind mai mare decât execuția din anul precedent.

Cu toate acestea, Alexandru Rogobete a atras atenția că pentru unele programe de sănătate și pentru cele de screening ar putea fi nevoie de o suplimentare a fondurilor.

„S-a primit avizul pentru bugetul pe anul 2026, este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025. Evident că mă aştept ca în zona programelor naţionale de sănătate şi a programelor de screening ca să fie necesară o sumă suplimentară. Mă aștept la o rectificare undeva în vară, toamnă, când se va face, unde aceste programe să fie completate” a precizat ministrul Sănătății.

Acesta a precizat că bugetul Ministerului Sănătăţii este mai mare cu 3,5 miliarde de lei faţă de execuţia anului precedent, dar este ”mai mic faţă de alocarea iniţială de anul trecut”.

”Aşa cum bine ştiţi, Ministerul Sănătăţii are o execuţie astăzi de 88% din Planul Naţiunal de Redresare şi Rezilinţă. Toate măsurile pe care le-am început anul trecut şi pe care ni le dorim anul acesta vor fi pornite în prima parte a anului, însă bugetul nu va fi necesar până la finalul anului 2026. Din acest motiv, am spus că cu siguranţă va fi nevoie de o rectificare pozitivă pe finalul anului pentru a completa aceste programe. Dar prin modalitatea în care construim programele şi distribuim sumele aferente acestora, încercăm să pornim toate programe importante, în special cele de schimb şi prevenţie pe care le-am anunţat şi care sunt absolut necesare”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.