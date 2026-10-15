Bebelușul se poate naște cu malformații. Care sunt cele mai frecvente? VIDEO

Poluarea, stresul și stilul de viață haotic își pun amprenta și asupra copiilor care vin pe lume. Astfel, în ultimii ani, se constată o creștere a incidenței malformațiilor congenitale.

La Medika TV,

dr. Denisa Cănuț a explicat care sunt cel mai des diagnosticate malformații congenitale.

„Cele mai frecvente malformații întâlnite în cazul copiilor sunt cele din sfera tubului digestiv. Putem întâlni și malformații anorectale și renale, foarte frecvente în ultima perioadă” susține dr. Denisa Cănuț, medic primar chirurgie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Medicul Denisa Cănuț a explicat și care sunt cel mai frecvent diagnosticate astfel de malformații congenitale.

„Când vorbim despre malformații ale tubului digestiv, ne referim la atrezii de esofag, stenoze de intestin sau megacolon congenital. De asemenea, o altă malformație poate fi lipsa orificiului anal sau hidronecrozele”, mai spune dr. Denisa Cănuț, medic primar chirurgie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.