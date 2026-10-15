Bebelușul se poate naște cu malformații. Care sunt cele mai frecvente? VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Poluarea, stresul și stilul de viață haotic își pun amprenta și asupra copiilor care vin pe lume. Astfel, în ultimii ani, se constată o creștere a incidenței malformațiilor congenitale.

La Medika TV,
dr. Denisa Cănuț a explicat care sunt cel mai des diagnosticate malformații congenitale.

„Cele mai frecvente malformații întâlnite în cazul copiilor sunt cele din sfera tubului digestiv. Putem întâlni și malformații anorectale și renale, foarte frecvente în ultima perioadă” susține dr. Denisa Cănuț, medic primar chirurgie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Medicul Denisa Cănuț a explicat și care sunt cel mai frecvent diagnosticate astfel de malformații congenitale.

„Când vorbim despre malformații ale tubului digestiv, ne referim la atrezii de esofag, stenoze de intestin sau megacolon congenital. De asemenea, o altă malformație poate fi lipsa orificiului anal sau hidronecrozele”, mai spune dr. Denisa Cănuț, medic primar chirurgie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

Somnul de calitate, tot mai greu de obținut VIDEO

Somnul este important pentru dezvoltarea organismului. Specialiștii avertizează însă că foarte mulți oameni se confruntă cu lipsa unui somn de calitate. „Somnul nu este pe lista de priorități a multora…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta nordică, alternativa la dieta mediteraneană care ar putea contribui la o viață mai lungă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro